Более 170 мероприятий организуют в Москве в рамках культурной акции «Ночь искусств»

4 ноября, в День народного единства, в Москве пройдет традиционная культурная акция «Ночь искусств». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, к ней присоединятся свыше 100 городских площадок, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького и другие.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что всего в рамках «Ночи искусств» в столице состоятся свыше 170 событий в рамках темы: «Россия объединяет». Она пригласила москвичей и гостей столицы посетить спектакли, выставки, экскурсии, чтения и концерты.

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Так, столичная акция начнется с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского — в 17:00 они вместе с группами желающих начнут движение из шести разных точек столицы, связанных с жизнью и творчеством поэта. С 20:00 до 21:30 пройдет выступление народного артиста РФ Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-симфо-джаз», которые представят программу «Рахманинов — многогранность гения». Еще три концерта состоятся в Госмузее имени Пушкина: в 17:00, 18:45 и 21:25. В Белом зале правительства Москвы под управлением лауреата конкурса имени Чайковского Николая Хондзинского прозвучат мелодии эпохи барокко, которые исполнит капелла «Русская консерватория». Концерт пройдет с 21:00 до 22:15.

В «Новом Манеже» ожидаются сразу четыре мероприятия. С 17:30 до 19:00 желающие смогут посетить литературные чтения «Поэты современности». После, с 19:00 до 21:30, пройдет театрализованное шоу. С 21:00 до 22:10 зрителям покажут спектакль «Звуки речи», а с 22:20 до 23:20 пройдет перфоманс «Манифест».

Также в Москве ожидается обширная программа кинопоказов. В частности, свое участие в акции примут кинотеатры «Салют» и «Искра» сети «Москино». Там состоится показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» и «Телеграмма». Первый расскажет о непростом периоде жизни писателя Федора Михайловича Достоевского, а второй основан на одноименном рассказе Константина Паустовского.