Октябрь в Москве побьет рекорд по осадкам за последние 140 лет

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что октябрь в Москве станет самым «мокрым» за последние 140 лет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, месячная сумма осадков составит 113,6 мм. При этом в течение октября в Москве наблюдались все виды осадков — дождь, ледяной дождь, снег, мокрый снег и морось.

«В 21-м веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», — поделился синоптик.

До этого синоптики Гидрометцентра РФ сообщали, что в Москве во вторник, 31 октября, ожидается облачная погода, без осадков и до +9 °C.