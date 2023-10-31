Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о большой программе озеленения крупных магистралей Москвы. Об этом он заявил в своем блоге.

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Он напомнил, что в 2016 году липы были возвращены на Тверскую улицу. Также удалось озеленить Садовое кольцо, Якиманку, Новый Арбат и другие улицы исторического центра.

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"Назло всем скептикам и маловерам, новые деревья хорошо прижились даже на тех улицах, по которым ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей. Городские службы накопили огромный опыт высадки и ухода за крупномерами", – отметил Собянин.

Теперь же, по словам мэра Москвы, этот опыт представлен на десятках магистралей и крупных улицах Москвы. Так, в 2021 году деревья-крупномеры украсили Алтуфьевское шоссе и Ленинградский проспект. В 2022 году более 5 тысяч декоративных деревьев были высажены в столице, а больше всего их удалось вырастить на Щелковском шоссе – более 1 200.

Собянин также рассказал и о разнообразии среди высаживаемых деревьев. Например, на Волоколамском шоссе появилось более 750 лип, черемухи, декоративных яблонь, берез, дубов, ив и самых разных кленов. Редкие вязы вырастили в начале Ленинского проспекта.

Кроме того, на одной из самых загруженных магистралей – Каширском шоссе – высадили более 660 лип, остролистных кленов, декоративных яблонь и других деревьев. Озеленили также Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского.

В этом году более 4 тысяч деревьев украсят 12 столичных магистралей. В основном, специалисты займутся высадкой лип, которые являются устойчивыми к морозам и другим особенностям климата Москвы.

"Хорошо зарекомендовали себя и вязы. Этих благородных деревьев планируем высадить порядка 850 штук. А декоративные яблони прекрасны в любое время года. Их тоже будет довольно много – почти 450", – добавил Собянин.

При этом он рассказал о появлении в столице порядка 200 кленов.

Программа озеленения, в большей степени, затронет Рублевское шоссе и Нахимовский проспект, где высадят около 1 130 и 850 лип, вязов и декоративных яблонь. Также на Севастопольском проспекте высадят примерно 560 крупномеров, на Волгоградском проспекте – 390 лип и вязов, а на Можайском шоссе – более 300 лип, кленов декоративных яблонь и вязов.

Кроме того, мэр Москвы рассказал, что весной на Енисейской улице расцветет около 280 деревьев (липы, клены, декоративные яблони), а на Большой Академической – почти 160 лип.

В районе Шереметьевской и Осташковской улицах, а также на Балаклавском проспекте появятся по 100 новых деревьев. Высадят еще липы на Велозаводской улице (25 крупномеров) и на Симоновском Валу (16).

"Результаты нынешнего масштабного озеленения магистралей мы в полной мере увидим в следующем году. Тысячи новых больших деревьев добавят Москве красоты, уюта и чистого воздуха", – заключил Собянин.