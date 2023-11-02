В Москве в четверг ожидаются дождь и до плюс 9 градусов

Облачная погода с дождем ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.