В Москве во вторник ожидается до плюс 9 градусов

Облачно, без осадков и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Утром в столице ожидается от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.