Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

В Москве выпускается большое количество продукции для сферы железных дорог и метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей. Так, в столице выпускают вагоны повышенной комфортности, класса "люкс". Они, например, входят в составы поездов Москва – Симферополь", – сказал мэр Москвы.

Такие вагоны выпускает фирма "Циркон-сервис". Кроме того, продукция компании "Спецкабель" используется для строительства новых станций метро – они поставляют кабели и осветительное оборудование.

Кроме этого, с 1921 года оборудование для всех типов вагонов метро и железной дороги разрабатывает и выпускает Московский тормозной завод, уточнил Собянин.

"Один из заводов за три года установил свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали", – заключил мэр.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что первые поезда "Иволга 4.0" могут выйти на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) уже в 2024 году.