Цветники подготовили к зиме в Москве

В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили цветники к зимнему периоду, говорится в сообщении на сайте правительства российской столицы.

Заместитель мэра Петр Бирюков уточнил, что в рамках работ были приведены в порядок клумбы, растения подкормили удобрениями, а также обработали их от болезней и вредителей.

«На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов», – подчеркнул чиновник.

По его словам, тематические клумбы на главных магистралях были оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов, а цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. Яркими орнаментами щепу выложили на Тверском бульваре, Профсоюзной улице и Пушкинском сквере.