В Молдавии заблокировали доступ к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ

В Молдавии заблокировали сайты еще нескольких российских СМИ
В Молдавии заблокировали доступ к сайтам российских информационных агентств, печатных и онлайн-изданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное распоряжение Службы информации и безопасности страны.
Так, блокируется доступ к сайтам ТАСС, «Интерфакс», «Лента.ру», Известий», «Комсомольской правды», aif.ru, «Российской газеты», агентств «Регнум» и ФАН, радио Sputnik, и некоторых молдавских СМИ.
Сообщается, что распоряжение направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций для исполнения.
Ранее, 24 октября, в Молдавии также дополнили перечень сайтов, »распространяющих ложную информацию в сфере национальной безопасности». Документы направили службам обеспечения электронной связи с целью немедленно заблокировать доступ пользователей в Молдавии в сайтам Первого канала, «Россия-1», RT, «Мир», «Звезда» и других.
Напомним, с марта 2022 года в Молдавии действует запрет на трансляцию российских новостных и общественно-политических телепрограмм, в декабре прошлого года были закрыты шесть русскоязычных телеканалов. Кроме того, регулярно блокируется доступ к популярным российским интернет-сайтам.