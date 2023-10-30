В Молдавии заблокировали доступ к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ

В Молдавии заблокировали доступ к сайтам российских информационных агентств, печатных и онлайн-изданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное распоряжение Службы информации и безопасности страны.

Так, блокируется доступ к сайтам ТАСС, «Интерфакс», «Лента.ру», Известий», «Комсомольской правды», aif.ru, «Российской газеты», агентств «Регнум» и ФАН, радио Sputnik, и некоторых молдавских СМИ.

Сообщается, что распоряжение направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций для исполнения.

Ранее, 24 октября, в Молдавии также дополнили перечень сайтов, »распространяющих ложную информацию в сфере национальной безопасности». Документы направили службам обеспечения электронной связи с целью немедленно заблокировать доступ пользователей в Молдавии в сайтам Первого канала, «Россия-1», RT, «Мир», «Звезда» и других.