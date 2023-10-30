МЧС предупредило москвичей о тумане ночью и утром 31 октября
Туман с ухудшением видимости до 200–700 м ожидается в Москве в ночь на 31 октября с сохранением на первую половину дня вторника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи, а также утром и в первой половине дня 31 октября в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», – говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.