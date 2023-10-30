Движение поездов в сторону Крюково на МЦД-3 затруднено
В понедельник, 30 октября, наблюдается затруднение в движении на МЦД-3 по направлению к Крюково.
Согласно имеющейся информации, пассажиры в поездах больше часа ожидаю отправления. При этом затруднительная ситуация наблюдаются и в движении электричек Казанского направления в сторону Москвы.
— Пассажиры в электричках больше часа ждут отправления. Проблемы наблюдаются и в движении поездов Казанского направления в сторону Москвы, — передает агентство городских новостей «Москва».
В понедельник утром, 30 октября, в аэропортах Москвы из-за непогоды также было задержано и отменено 27 рейсов. Во Внуков один рейс задержали и еще шесть отменили, в Домодедово задержали восемь и два отменили, а в Шереметьево задержали четыре и отменили еще шесть.
В столице 30 октября объявлено штормовое предупреждение. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это связано с ледяным дождем и образованием гололедицы в столице, которые продлятся минимум до 15:00.