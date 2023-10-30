Движение поездов в сторону Крюково на МЦД-3 затруднено

В понедельник, 30 октября, наблюдается затруднение в движении на МЦД-3 по направлению к Крюково.

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Согласно имеющейся информации, пассажиры в поездах больше часа ожидаю отправления. При этом затруднительная ситуация наблюдаются и в движении электричек Казанского направления в сторону Москвы.

— Пассажиры в электричках больше часа ждут отправления. Проблемы наблюдаются и в движении поездов Казанского направления в сторону Москвы, — передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник утром, 30 октября, в аэропортах Москвы из-за непогоды также было задержано и отменено 27 рейсов. Во Внуков один рейс задержали и еще шесть отменили, в Домодедово задержали восемь и два отменили, а в Шереметьево задержали четыре и отменили еще шесть.