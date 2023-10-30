Синоптики спрогнозировали исчезновение снежного покрова в Москве к среде

Высота снежного покрова в столице в понедельник утром достигала семи сантиметров, но уже к среде все полностью растает. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

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В Подмосковье высота снежного покрова достигает девяти сантиметров, сообщается на официальном сайте центра.

В Москве 30 октября объявлено штормовое предупреждение вследствие ледяного дождя и образования гололедицы в столице. Такая погода продлится минимум до 15:00 30 октября.

Московских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 30 октября. На дорогах возможно образование гололедицы. Жителей столицы также попросили по возможности пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Водителям следует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.