В Москве объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр: В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с ледяным дождем и гололедом, которые продлятся в Москве как минимум до 15.00 понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение, в Москве до 15.00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед, передает ТАСС. Вильфанд добавил, что ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда и состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1 до 3 мм. Он не похож на град, так как тот состоит из шариков с твердым ядром разного размера.
Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, до 15:00 в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы.
Кроме того, в течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Городские службы непрерывно следят за состоянием улиц и трасс. Водителей же просят быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также в связи с усилением ветра горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.