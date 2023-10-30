В Москве объявили штормовое предупреждение

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с ледяным дождем и гололедом, которые продлятся в Москве как минимум до 15.00 понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение, в Москве до 15.00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед, передает ТАСС. Вильфанд добавил, что ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда и состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1 до 3 мм. Он не похож на град, так как тот состоит из шариков с твердым ядром разного размера.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, до 15:00 в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы.