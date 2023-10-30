Расписание поездов изменится на МЖД-1 с 31 октября по 30 ноября

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД-1 в будние дни с 31 октября по 30 ноября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Изменения будут действовать с 19:00 до 06:00.

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На Савеловском направлении интервалы движения поездов увеличат до 20 минут с 19:00 до 22:00, и до 1,5 часа – после 22:00. С 22:00 часть поездов и вовсе отменят, а у части изменятся остановки на участке от Дегунина до Лобни.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов частично увеличат до 20 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская.

Помимо этого, скорректировано расписание некоторых аэроэкспрессов в Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: с 31 октября по 3 ноября, с 13 по 17 и с 27 по 30 ноября будет закрыт путь в Москву, а с 7 по 10 и с 20 по 24 ноября – из Москвы.

В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней.