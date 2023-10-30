В Москве более 550 объектов культурного наследия находятся на реставрации

"Каждый год число отреставрированных объектов пополняется минимум на 200 памятников. Сегодня в работе у нас более 550 объектов культурного наследия, причем абсолютно разнообразных. Это и палаты XVII века, и особняки, усадьбы, конструктивизм, сталинский ампир", - сказал Емельянов.