Собянин рассказал о благоустройстве территории парка «Яуза»

Благоустройство «Парка Яуза» продолжается. В этом году на его территории провели работы на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Специалисты завершили первый этап благоустройства участка парка в пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и благоустройство парка «Ростокинский акведук» вдоль Яузы и проезда Кадомцева. В ходе работ изменения коснулись дорожно-тропиночной сети. Для велосипедистов и бегунов добавили ряд новых маршрутов, при этом дорожки связали с уже существующими. Когда все работы в «Парке Яуза» будут завершены, горожане смогут пробежать марафон в 42 километра, а протяженность велодорожек составит около 20 километров.

Помимо этого, специалисты обустроили пешие маршруты, площадки для воркаута, игровые зоны.

— На сегодня благоустройство парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90 процентов. В будущем году обязательно продолжим эту большую работу, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

В этом году на северо-востоке города активно благоустраивали территории, отметил глава города. В частности, в СВАО большие работы провели в парке «Долгие пруды»: специалисты сохранили экологический баланс и с учетом пожеланий жителей благоустроили территорию.