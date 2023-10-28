«В ночь на понедельник -1…+3 °С. А днём в понедельник по прогнозу +4...+6 °С и дождь. Во вторник, среду и четверг ночные температуры будут положительными. Во вторник +4...+6 °С, в среду и четверг +3...+8 °С. Днём, по предварительным прогнозам, в понедельник +4…+6 °С, во вторник +9...+11 °С, в среду +7...+12 °С и в четверг +5...+10 °С. Мы попадаем в тёплый сектор, так что с понедельника и до праздников относительно тепло», — заключил синоптик.