Синоптик Тишковец предупредил о ледяном дожде в Москве вечером 28 октября

В Москве вечером в субботу, 28 октября, ожидается ледяной дождь. Об это сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам метеоролога, в это время вероятно образование гололеда на дорогах толщиной от полмиллиметра до трех.

— Ледяной дождь продолжится в период примерно с 17–18 до 20–21 часа, после чего перейдет в снежную крупу и заряды снега. Будьте осторожны!, — предупредил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время в южной части города идет небольшой дождь. Температура воздуха составляет плюс 0,3 градуса, а в 20-километровом секторе выноса — до 0,7 градуса с отрицательным значением. В ближайшее время переохлажденные капли дождя постепенно начнут превращаться в ледяной дождь, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичном регионе сохранится непогода на выходных. По его словам, все городские службы работают в режиме повышенной готовности.