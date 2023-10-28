Москвичам посоветовали не пользоваться личным транспортом до утра 29 октября

Москвичам порекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле с летней резиной до утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя Москва

Синоптики ожидают понижения температуры, а также выпадения осадков, а именно дождя и мокрого снега. Специалисты предупредили о возможном образовании гололедицы на столичных дорогах.

Автовладельцам рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичном регионе сохранится непогода на выходных. Глава города добавил, что все городские службы в настоящий момент работают в режиме повышенной готовности.