Московский зоопарк завёл детёнышу панды страницу в VK

От своего имени она рассказывает про жизнь в зоосаде, родителей и людей, которые о ней заботятся.

В посте от 24 октября указано, что животное весит 3,5 кг, однако его хвост остаётся всё таким же маленьким. Пока что панда живёт без клички, поскольку столичные зоологи ждут рекомендаций от китайских коллег. Имя выберут на сотый день после рождения в соответствии с общепринятой процедурой, в которой участвует центр по размножению панд КНР.