Сугробы в Москве достигли «декабрьской» высоты

В Москве высота сугробов превысила 7 см, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что такая высота является нормой для начала декабря.

Тишковец отметил, что обильный снегопад привел к росту снежного покрова. На ВДНХ и в Тушино его высота достигла 7 см, на Балчуге и МГУ поднялась до 9 см.

За последние 25 лет в 70% случаев в октябре высота сугробов в столице не превышала 2 см, или же они отсутствовали вовсе. Текущие показатели являются рекордными за 11 лет, подчеркнул синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, в свою очередь, что в октябре количество осадков превысило норму в 1,5 раза в Москве и Рязани, в два раза - в Санкт-Петербурге, Владимире, Курске и Нижнем Новгороде.