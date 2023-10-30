Более 124 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Более 124 тысяч жителей столицы переехали в новые квартиры по программе реновации с начала ее реализации. Об этом заявили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

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На данный момент программа реновации осуществляется в 91 столичном районе. Больше всего расселенных домов – 141 – расположено в Юго-Восточном округе.

"В Восточном и Западном округах отселяются или уже отселены 125 и 124 старых дома соответственно", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как рассказали в департаменте, что в 2023 году расселение москвичей началось в семи районах – во Внукове, Донском, Старом Крюкове, Капотне, Нагатино-Садовниках, Метрогородке и в Филимонковском поселении ТиНАО. При этом в пресс-службе отметили, что в районах Молжаниновский, Северный и в поселении Сосенском программа реновации уже завершена.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что в Москве по реновации ввели в эксплуатацию 277 зданий, из которых 256 – были отданы под заселение. Сейчас, по его словам, начали переезжать в новостройки 140,5 тысячи москвичей.