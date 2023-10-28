Девять маршрутов наземного столичного транспорта изменятся с 28 октября

Девять маршрутов наземного общественного транспорта изменятся с 28 октября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, изменения затронут трассы и остановки восьми маршрутов, а еще на одном участке планируется запуск дополнительного временного маршрута.

— С 28 октября частично изменятся трассы и остановки восьми маршрутов наземного городского транспорта, на юге столицы запустим временный маршрут № 824п от жилого комплекса до метро «Нагатинский Затон», — уточнил Ликсутов.

Маршрут № 570 будет продлен до станции метро «Войковская», а маршрут № 328 — до жилого комплекса «Митино-парк». Также планируется объединение маршрута № 866 с 147-м и 446-м.

Автобусы будут ходить чаще и быстрее, изменения произойдут и в их маршрутах. Автобус С929 будет отправляться в направлении станции метро «Южная» по Криворожской улице, автобус № 565 — по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, а автобус № 147 поедет по кратчайшему пути до станции метро «Филатов Луг» после открытия дороги.

От станции метро «Нагатинский Затон» до жилого комплекса «Ривер-парк» будет организован новый временный маршрут № 824. До открытия пешеходного моста москвичей к остановкам будут подвозить автобусы. На двух маршрутах, № 509 и 509, откроют две новые остановки: «Баскаковская улица» и «СНТ «Раздолье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.