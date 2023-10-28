Москвичей предупредили о гололедице
В связи с колебаниями температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями в столице в субботу, 28 октября, возможно образование гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – говорится в сообщении.
В пресс-службе призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.