Москвичей предупредили о гололедице

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается мокрый снег, местами дождь. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – говорится в сообщении.