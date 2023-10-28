Собянин сообщил о планах реорганизации территории бывшего завода «МиГ»

Территория бывшего завода «МиГ» будет реорганизована. На месте устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал. Об этом в субботу, 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый городской квартал в районе Беговой будет включать в себя в том числе и здания по программе реновации жилого фонда. На его территории построят детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и многие другие необходимые объекты. Эти меры позволят создать порядка 25 тысяч новых рабочих мест.

— Это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице. Договор с инвестором заключили на 26 лет. Он вложит в проект не меньше 300 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 миллиардов рублей, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Город заключил с инвестором договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в поселении Сосенском в ТиНАО. В течение четырех лет инвестор построит 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости.