Собянин: Инвестор реорганизует территорию бывшего завода «МиГ» в Беговом районе по программе КРТ

«Заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода «МиГ» в Беговом районе. Вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей построим современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Возведем всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и другое. В итоге создадим около 25 тыс. новых рабочих мест», – написал Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что проект станет одним из самых крупных в столице. Договор с инвестором заключен на 26 лет, он вложит в проект не меньше 300 млрд руб., при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд. руб.