Москвичам рассказали о погоде 28 октября

В субботу, 28 октября, в столице прогнозируется облачная погода. На юге Подмосковья местами ожидаются сильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов. Ночью температура в городе может опуститься до минус 1 градуса. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.