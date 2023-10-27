Недовольный снегом манул в Московском зоопарке попал на видео
Московский зоопарк показал реакцию манула на снег. Видео животных, недовольных октябрьским снегопадом в столице, появилось в Telegram-канале зоосада.
"Манулы не очень любят снег. Короткие лапки вязнут в глубоких сугробах, что осложняет охоту", - рассказали сотрудники зоопарка.
Сотрудники объяснили, что подобные погодные условия в дикой природе часто приводят к малоудачным охотам, и назвали "лица манулов" во время снегопада "суровыми".
"Грусть-печаль в глазах", "Тимоша обиделся на снег", "С каким еще лицом можно воспринимать эту погоду?!" - прокомментировали ролик подписчики канала.
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