«Москино» приглашает на серию кинопоказов «Классика ужасов»

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28–31 октября «Москино» представляет посвященную Хеллоуину программу. В эти дни в кинозалах идут ставшие классикой фильмы ужасов, в свое время совершившие настоящую революцию в жанре хоррора.

На большом экране — задавшие стиль и представившие культовые типажи монстров кинозвезды, среди них — Макс Шрек в образе Дракулы, Фредрик Марч, сыгравший доктора Джекилла, и Вернер Краус в роли доктора Калигари. Часть фильмов 20–40-х годов XX века, например «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Мумия» (1932), «Человек-волк» (1941), будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кинопоказы проходят с 28 по 31 октября в кинотеатрах «Космос», «Музейный», «Факел», «Салют», «Искра» и «Молодежный».

Билеты стоят 200 рублей, их можно купить заранее на сайте.