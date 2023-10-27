Москвичей предупредили о задержках в движении наземного транспорта из-за непогоды

Задержки в движении наземного транспорта могут наблюдаться в разных районах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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Отмечается, что маршруты могут быть временно изменены. Это связано с ухудшением погодных условий. В департаменте призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Однако на данный момент дорожная ситуация в столице стабильна, городской транспорт работает в штатном режиме, без существенных задержек, несмотря на гололедицу и снегопад.

Подчеркивается, что все службы города работают в особом режиме. В настоящее время около 10 экипажей Дорожного патруля следят за ситуацией и оперативно помогают водителям на дорогах. Они буксируют участников ДТП в безопасное место и вытягивают большегрузы на скользких подъемах.

Для поездок по городу порекомендовали выбирать МЦК, метро и МЦД. Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности. Он призвал воздержаться от поездок на личном транспорте.

В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.