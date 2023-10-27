Сергей Собянин: Машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

В июне Павел Ткач занял первое место в конкурсе «Московские мастера».
В Москве завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди машинистов метро. Победителем стал машинист Московского метрополитена Павел Ткач.
«Павел пришел работать в электродепо “Сокол” 10 лет назад. Он профессионально управлял различными типами подвижного состава. За это время столичное метро преобразилось: открыто свыше 100 новых станций, что привело к увеличению протяженности сети больше чем в 1,5 раза», — сообщил Сергей Собянин.
Федеральный конкурс профмастерства среди машинистов электропоездов метро состоялся в России впервые. Испытания для участников со всей страны проходили на площадках транспортного комплекса столицы.
Машинист Большой кольцевой линии Павел Ткач в июне занял первое место в конкурсе «Московские мастера». Он управлял самыми разными типами поездов. Сейчас лучший машинист России возит пассажиров на современных поездах «Москва-2020».
«В Москве сегодня работает свыше пяти тысяч машинистов электропоездов. Это одна из самых востребованных и необходимых профессий в московском транспорте», — подчеркнул Сергей Собянин.