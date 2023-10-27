Сергей Собянин: Машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

«Павел пришел работать в электродепо “Сокол” 10 лет назад. Он профессионально управлял различными типами подвижного состава. За это время столичное метро преобразилось: открыто свыше 100 новых станций, что привело к увеличению протяженности сети больше чем в 1,5 раза», — сообщил Сергей Собянин.