Москвичам назвали срок исчезновения снега

Снежный покров в Москве окончательно уйдет к среде, 1 ноября. Такой прогноз в разговоре с агентством «Москва» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Покров будет сформирован после снегопада, а затем его высота будет понижаться под собственной тяжестью. Таким образом, снег начнет таять в воскресенье, 29 октября. В понедельник, 30 октября, ожидается дождь, снег начнет таять интенсивнее. Во вторник 31 октября температура повысится, поэтому к среде от покрова не останется и следа, спрогнозировал Вильфанд.

В субботу начавшийся в пятницу снегопад усилится, высота снежного покрова достигнет восьми сантиметров. Синоптик добавил, что с пятницы по воскресенье в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.

В Москву в пятницу, 27 октября, пришла первая осенняя метель. В комплексе городского хозяйства столицы завили, что за ночь толщина снежного покрова достигла семи сантиметров. Больше всего осадков выпало в Южном, Троицком и Новомосковском округах.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщал, что в выходные, 28 и 29 сентября, в столице ожидается мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 15 метров в секунду.