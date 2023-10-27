Сервисы кикшеринга ограничили свою работу в Москве из-за снегопада
Сервисы кикшеринга Яндекс GO и Urent ограничили работу своих сервисов из-за непогоды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах сервисов.
"В связи со снегопадом и образованием наледи "Юрент" временно приостановил работу сервиса в Москве из соображений безопасности - по гололеду и в снег ездить небезопасно. Как только погодные условия улучшатся, будет плюсовая температура и снег растает, сервис вновь заработает", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
В пресс-службе Яндекс Go сообщили, что сейчас самокаты сервиса недоступны для аренды в Москве, поскольку "в городе выпал снег, кататься на самокатах небезопасно".
"Если погода нормализуется, самокаты вернутся на улицы города", - добавили в пресс-службе.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой 2-6 см. МЧС также распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве до субботы.