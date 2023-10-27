Сервисы кикшеринга ограничили свою работу в Москве из-за снегопада

"В связи со снегопадом и образованием наледи "Юрент" временно приостановил работу сервиса в Москве из соображений безопасности - по гололеду и в снег ездить небезопасно. Как только погодные условия улучшатся, будет плюсовая температура и снег растает, сервис вновь заработает", - сообщили ТАСС в пресс-службе.