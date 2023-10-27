Вильфанд: высота снежного покрова в Москве в субботу вырастет до 8 сантиметров

Снегопад в Москве начнет усиливаться вечером пятницы, 27 октября, а в субботу, 28 октября, высота снежного покрова вырастет до восьми сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Снежный покров сформировался в разных районах Москвы: на станции ВДНХ выпало два сантиметра, на Балчуге — шесть сантиметров, — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в настоящее время снегопад прекратился, но уже к вечеру он опять начнется и будет усиливаться.

Таким образом, за ночь субботы и днем выпадет от 7 до 10 миллиметров осадков, а в отдельных районах прогнозируется больше. Уже 28 октября высота снежного покрова может составить семь–восемь сантиметров. Снег будет плотный, насыщенный влагой, поэтому ожидается гололедица.

В ночные часы прогнозируется отрицательная температура. Днем субботы столбики термометров могут подняться до двух градусов тепла. Кроме того, ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду. В воскресенье и днем, и ночью примерно одна температура — от минус двух до плюс трех градусов, передает агентство городских новостей «Москва».