В 20 районах Москвы проверили качество воздуха

"В период с 17 по 24 октября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследовано 20 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.