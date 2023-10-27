Сервисы проката электросамокатов приостановили работу из-за непогоды в Москве

Сервисы проката электросамокатов приостановили работу из-за неподходящих погодных условий в столице. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Поездки на электросамокатах в снег и гололед могут быть небезопасными, поэтому операторы аренды поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. В организации добавили, что с возвращением плюсовой температуры сервисы аренды возобновят работу.

— Рекомендуем владельцам личных самокатов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом, — посоветовал Дептранс в своем Telegram-канале.

Погода в предстоящие выходные будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Из-за антициклона, который придет в столицу, москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.