Мэр Москвы принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

Москва проведет электронный конкурс на право заключения межсубъектного офсетного контракта на поставку щебня из Республики Карелии. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

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«Москва и Карелия станут первыми регионами России, которые подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов. Комплекс городского хозяйства Москвы является крупнейшим потребителем щебня. Новый офсет позволит обеспечить гарантированные поставки по стабильным и предсказуемым ценам этого важнейшего материала, используемого для ремонта городских дорог», — отметил Мэр Москвы.

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Победитель конкурса возьмет на себя обязательство в течение трех лет создать новое предприятие по выпуску щебня на территории Республики Карелии. Потребуется построить производственный комплекс, закупить оборудование и железнодорожные вагоны для перевозки готовой продукции. В свою очередь, Правительство Москвы гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет.

«Благодаря гарантиям сбыта продукции офсетный контракт позволяет бизнесу инвестировать практически без риска. В результате в Республике Карелии будет создано новое эффективное производство. Успешная реализация офсета станет хорошим примером партнерства государства и бизнеса, а также укрепит межрегиональные связи между Москвой и Карелией», — отметил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков.

Общий объем инвестиций в реализацию контракта оценивается более чем в три миллиарда рублей.

Ранее Правительство Москвы заключило 14 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций по этим контрактам составит около 82 миллиардов рублей.

По шести офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств. Они начали поставлять продукцию для городских нужд.