Сервисы аренды электросамокатов в Москве приостановили работу из-за неблагоприятной погоды
В связи с неблагоприятными погодными условиями сервисы аренды электросамокатов в Москве приостановили работу, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Поездки на электросамокатах в снег и гололед могут быть небезопасными, поэтому операторы аренды поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также рекомендовали владельцам личных самокатов пока отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в Москве и Подмосковье 27 октября ожидаются облачная погода, осадки и до 2 градусов тепла. По данным синоптиков, утром в пятницу в столице образовался снежный покров высотой от 2 до 6 см. В течение дня может выпасть еще до 5 см снега.