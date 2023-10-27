Сервисы аренды электросамокатов в Москве приостановили работу из-за неблагоприятной погоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями сервисы аренды электросамокатов в Москве приостановили работу, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Поездки на электросамокатах в снег и гололед могут быть небезопасными, поэтому операторы аренды поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также рекомендовали владельцам личных самокатов пока отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.