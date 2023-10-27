Дептранс Москвы спрогнозировал пробки на дорогах из-за снегопада

Дорожная ситуация в Москве, несмотря на снегопад и гололедицу, остается стабильной, сообщает департамент транспорта. Но вечером прогнозируются пробки до 8 баллов.

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По данным ведомства, городской транспорт работает без задержек. По данным на середину дня 27 октября движение в Москве оценивается в 3 балла, но вечером на дорогах возможны заторы, поскольку снегопад продолжится. Не исключена и гололедица. На обстановке, по прогнозам дептранса, скажутся также короткий рабочий день, ремонтные работы и возможные мелкие ДТП.

Автомобилистам советуют выезжать до 16:00 или после 19:00. Локальные затруднения будут в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Поэтому для поездок лучше использовать общественный транспорт.