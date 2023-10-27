Собянин: до конца года более 13 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации

В рамках программы реновации в столице на месте снесенных домов специалисты строят одновременно 102 новостройки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 октября.

— В них смогут переехать больше 60 тысяч человек — строительство ведем во всех округах столицы. В сентябре мы ввели в эксплуатацию 13 новых домов, а всего с начала года построили 49, — рассказал он.

В этом году к переезду приступили 33,6 тысячи участников программы реновации. До конца декабря еще более 13 тысяч человек осмотрят новое жилье и оформят необходимые документы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столице с начала года введены в эксплуатацию 49 домов, построенных по программе реновации. Среди недавно сданных объектов — новостройка в проезде Дежнева в Южном Медведкове и жилой дом на Сиреневом бульваре в Северном Измайлове.