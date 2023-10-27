Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные 28 и 29 октября в Москве ожидается гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Такую погоду принесет активный и глубокий циклон с севера Италии, объяснил синоптик. Кроме того, в выходные дни произойдет резкое снижение атмосферного давления, рассказал он. Днем температура составит плюс два градуса Цельсия, ночью опустится до минус одного градуса.

При этом уже в понедельник, 30 октября, москвичей ждет резкое потепление. Температура в столице повысится до плюс десяти градусов тепла, предупредил синоптик.