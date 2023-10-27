Московский зоопарк пригласил горожан в теплый павильон «Птицы и бабочки тропиков»

Московский зоопарк пригласил жителей столицы в павильон «Птицы и бабочки тропиков». Об этом в пятницу, 27 октября, рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

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«Тропики» расположены на Новой территории зоопарка, неподалеку от Турьей горки и Острова зверей. Здание легко узнать по высокой стеклянной крыше.

В павильоне за витринами летают тропические бабочки из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Если посчастливится, утром можно застать удивительный момент, когда эти насекомые выходят из куколок. В течение всего дня бабочки кормятся на искусственных кормушках, расположенных рядом с витринами.

— Для того чтобы рассмотреть всех наших пауков, тараканов, бабочек и куколок, нужно выделить много времени, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, в павильоне находится уникальная выставка беспозвоночных животных «Инсектопия». В Инсектарии сейчас содержится около 180 видов наземных и пресноводных беспозвоночных. Часть из них выставлена в павильоне «Птицы и бабочки тропиков».

Экспозиция открывается группой «синантропных», то есть живущих рядом с человеком видов насекомых. На выставке также можно посмотреть на несколько видов палочников, жука-голиафа, птицееда и многих других, говорится на официальном сайте зоопарка.