В Москве более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах

По данным на 09:20 мск, в аэропорту Внуково задержаны 6 рейсов, 1 отменён, в Шереметьеве задерживаются 14 рейсов, в Домодедове — 17 рейсов задержано, 3 отменены. В аэропорту Жуковский задержек нет.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой до 6 см. МЧС также распространило экстренное предупреждение о снеге и гололёде в Москве до субботы.