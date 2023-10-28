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Больше 40 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за непогоды

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Москве более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах
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По данным на 09:20 мск, в аэропорту Внуково задержаны 6 рейсов, 1 отменён, в Шереметьеве задерживаются 14 рейсов, в Домодедове — 17 рейсов задержано, 3 отменены. В аэропорту Жуковский задержек нет.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой до 6 см. МЧС также распространило экстренное предупреждение о снеге и гололёде в Москве до субботы.