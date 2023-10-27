Столичные службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, работники убирают снег с тротуаров и проезжей части. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
По всем районам столицы ведется очистка от снега дворовых территорий, пешеходных зон, а также остановок общественного транспорта, МЦК, метро и железнодорожных станций. Кроме того, была проведена обработка против гололедицы.
Уточняется, что работы будут повторяться по мере выпадения осадков.
— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В столичном регионе до утра субботы, 28 октября, продлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Предстоящие выходные станут холодными и снежными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.