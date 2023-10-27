Столичные службы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, работники убирают снег с тротуаров и проезжей части. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

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По всем районам столицы ведется очистка от снега дворовых территорий, пешеходных зон, а также остановок общественного транспорта, МЦК, метро и железнодорожных станций. Кроме того, была проведена обработка против гололедицы.

Уточняется, что работы будут повторяться по мере выпадения осадков.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В столичном регионе до утра субботы, 28 октября, продлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.