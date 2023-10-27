Собянин подвел итоги проекта «Учебный день в музее» за 2022–2023 учебный год
Более 88 тысяч учеников из 273 школ и колледжей столицы побывали на занятиях в рамках проекта «Учебный день в музее» за 2022–2023 учебный год. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Проект запустили в 2017-м. Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. В проекте «Учебный день в музее» уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 115 из них доступны онлайн, — рассказал глава города.
Так, в Государственном музее обороны Москвы школьники узнают о свойствах окружностей и секторов на примере столичной системы воздушной обороны во времена Великой Отечественной войны. А в Мемориальном музее космонавтики ребятам рассказывают о давлении газов на примере советских и российских скафандров, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Уже несколько лет в столице работают образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», они занимаются организацией нескучных уроков, которые проходят в музеях, библиотеках и культурных центрах. Необычный учебный подход помогает детям по-новому взглянуть на школьные предметы, лучше их усвоить и даже определиться с выбором будущей профессии.