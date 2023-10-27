Росавиация: Аэропорты Московского авиаузла работают штатно на фоне непогоды

«В столичный регион пришла зима: местами – снег, дождь, ветер, гололед. Поэтому нас спрашивают: что происходит с рейсами в Московском авиаузле? Отвечаем: аэропорты работают в штатном режиме», – говорится в материале.

Как уточняется, у Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду.