В Москве образовался снежный покров высотой до 6 см
В пятницу в Москве образовался снежный покров высотой от 2 до 6 см, сообщил в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на на базовой столичной метеостанции ВДНХ сформировался снежный покров, высота которого составляет 2 см, на Балчуге — 6 см, в Тушино — 4 см.
«На ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге — в конце ноября», — говорится в публикации.
По прогнозам синоптика, снег в начале следующей недели растает. Средняя дата формирования устойчивого снежного покрова в столичном регионе приходится только на 28 ноября, напомнил Тишковец.
Как сообщалось ранее, по меньшей мере 33 авиарейса задержаны, еще восемь — отменены в трех аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 27 октября из-за снега. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».