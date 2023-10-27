В Москве образовался снежный покров высотой до 6 см

В пятницу в Москве образовался снежный покров высотой от 2 до 6 см, сообщил в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на на базовой столичной метеостанции ВДНХ сформировался снежный покров, высота которого составляет 2 см, на Балчуге — 6 см, в Тушино — 4 см.

«На ВДНХ такой покров формируется обычно только во второй декаде ноября, на Балчуге — в конце ноября», — говорится в публикации.

По прогнозам синоптика, снег в начале следующей недели растает. Средняя дата формирования устойчивого снежного покрова в столичном регионе приходится только на 28 ноября, напомнил Тишковец.