МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой 2-6 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В Москве образовался снежный покров высотой 2-6 см, - написал он. - За минувшие сутки зима в России продолжила свое наступление по всем фронтам, расширив ареал холода, метелей, снега и льда. Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом".