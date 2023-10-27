Запущен портал «Витрина данных» со статистическими показателями развития столицы и Московской агломерации

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) совместно c правительством Москвы представили портал «Витрина данных», который содержит информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

«Витрина данных» – это большой массив статистической информации по Москве и Московской агломерации. Работать с сервисом легко и комфортно – он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росстата Сергея Егоренко.

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Отмечается, что каталог по Москве содержит более 230 показателей, по Московской агломерации – более 190 показателей. Оба каталога разделено на 13 проектов по направлениям: население, труд, социальные индикаторы, предпринимательство, экономические индикаторы, качество жизни, цены, финансы, окружающая среда, безопасность, исследования и разработки, COVID-19, международная торговля.

«Агломерации – это главные точки роста экономики страны и центры притяжения трудовых ресурсов. Московская агломерация – крупнейшая в России: здесь проживают более 21 млн человек, на нее приходится свыше четверти ВРП всей страны. Входящие в агломерации города взаимосвязаны, поэтому при принятии управленческих решений необходимо учитывать особенности социально-экономического развития каждого из них. Для эффективных решений по совместному развитию регионов необходима полная информационная база, точные оперативные данные, показатели, позволяющие провести качественный анализ или разработать достоверный прогноз. «Витрина данных» как раз и собрала в одном месте эти показатели по Московской агломерации, что позволит существенно ускорить процесс сбора данных для проведения анализа экономических эффектов для Москвы, Московской области и Московской агломерации в целом», – также цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.