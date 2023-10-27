Синоптик рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе сегодня

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе
Снег, мокрый снег, ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 27 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По словам синоптика, сегодня погода будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. В столичном регионе будет облачно, временами может выпасть снег, который будет переходить в мокрый снег и ледяные дожди.
«Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура сегодняшнего дня составит 0 — минус 2 градуса в Москве, минус 4 — плюс 1 градус будет наблюдаться в Московской области», — заявил Леус.
Атмосферное давление продолжит падать. К вечеру барометры достигнут отметки в 737 мм ртутного столба.
Напомним, что ранее другой эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал резкое потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, волна мощного атлантического тепла придет вместе с дождями. Ожидается, что ко вторнику, 31 октября, температура поднимется до +10 градусов.