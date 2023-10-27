Свыше 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы

Из-за снега не менее 35 авиарейсов задержано и еще восемь отменено в трех аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

На 07:30 по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и два отменены, в Домодедово – задержаны 16 и шесть отменены, в Шереметьево – восемь рейсов задержаны.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что синоптики прогнозируют образования 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова.